В Нью-Йорке один человек погиб в результате стрельбы

В Нью-Йорке мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщил телеканал CNN 8 июля.

«По данным департамента полиции Нью-Йорка, вооруженный человек, нелегально ехавший на скутере без номеров, открыл огонь в пяти разных местах в Джамейке, в районе Квинс и в Бруклине», — отмечается в материале.

Стрелком оказался 25-летний мужчина. Он был задержан правоохранителями и взят под стражу.

Как отметил помощник начальника полиции Джозеф Кенни, мотив преступника до сих пор неясен, так как камеры видеонаблюдения показывают, что мужчина стрелял хаотично и не целясь.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее, 4 июля, по меньшей мере четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в районе Кингсессинг на юго-западе Филадельфии США. Отмечается, что еще четверо получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних. Одного из подростков доставили в детскую больницу штата, подробностей о состоянии второго нет.