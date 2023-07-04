Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в Филадельфии

По меньшей мере четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в районе Кингсессинг на юго-западе Филадельфии (США). Об этом в понедельник, 3 июля, сообщило издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что еще четверо получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних. Одного из подростков доставили в детскую больницу штата, подробностей о состоянии второго нет.

Инцидент произошел районе Южной 56-й улицы и Честер-авеню, впоследствии там нашли не меньше шести гильз.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. У него изъяли винтовку, пистолет и дополнительные магазины с боеприпасами. Подчеркивается, что правоохранители провели задержание без использования оружия.

Днем ранее стрельба произошла в городе Балтимор (штат Мэриленд) во время вечеринки. По предварительной информации, четыре человека погибли, 25 пострадали.