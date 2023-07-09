Упавшее дерево насмерть задавило женщину под Новосибирском

Житель Новосибирской области спилил в лесу дерево и случайно задавил им свою супругу. Об этом 8 июля сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Трагедия произошла 7 июля в лесном массиве около села Чупино.

«Местный житель при осуществлении лесозаготовительных работ спилил сухостойное дерево, которое верхней частью ствола при падении ударило находившуюся рядом супругу», — говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Следственный отдел по Искитимскому району зарегистрировал материал доследственной проверки по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальный срок лишения свободы — два года. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Ранее в этот же день на стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа, от полученных травм он скончался на месте. ЧП произошло на строительном объекте на 2-й улице Марьиной Рощи. Следователи в рамках проверки опрашивают сотрудников организации и очевидцев.