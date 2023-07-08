На стройке в Москве мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа и погиб
На стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа, от полученных травм он скончался на месте. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) России.
ЧП произошло на строительном объекте на 2-й улице Марьиной Рощи. Следователи в рамках проверки опрашивают сотрудников организации и очевидцев.
15 июня сообщалось о похожем случае. Тогда на юге Москвы при падении со строительных лесов погиб 38-летний рабочий. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).