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Врач назвал катание на электросамокате самым травмоопасным летним хобби

Врач Кудашев: чаще всего летом люди получают травмы во время катания на электросамокате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чаще всего летом люди получают травмы во время катания на электросамокате. Об этом 8 июля сообщил эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев.

«Во-первых, люди не используют амуницию. Во-вторых, скорость катания очень высокая, а навыками управлять таким девайсом на высокой скорости обладают очень немногие. Кроме того, люди часто катаются на электросамокате в неположенном для этого месте, поэтому возрастает риск травмировать пешеходов», — сообщил эксперт в беседе с журналистами сайта телеканала RT.

При этом, по словам специалиста, летом существует риск получить травму также во время отдыха с шашлыками — например, это могут быть ожоги или порезы.

Кудашев отметил, что летние травмы делятся на три группы. В первую входят открытые повреждения кожи, например ожоги и порезы, во вторую — повреждения конечностей, в том числе ушибы, повреждения связок, переломы, а в третью — травмы головы, то есть черепно-мозговые повреждения разной степени тяжести.

«Повреждения конечностей и головы чаще связаны с занятиями спортом. Чтобы такого не случилось, важно помнить о необходимости разминки, даже если вы занимаетесь спортом на бытовом уровне: вышли поиграть в футбол, волейбол или решили пробежаться. Мышцы, связки, кости нужно обязательно готовить к нагрузкам. Кроме того, нужно всегда носить защитную амуницию: наколенники, шлем, брейсы на голеностопы», — подытожил эксперт.

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Ранее, 2 июля, региональное управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщило, что житель Нижневартовска 1975 года рождения погиб при падении с электросамоката. Инцидент произошел рано утром 1 июля на пересечении улиц Мира и Ханты-Мансийской. По этому факту проводится проверка.

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