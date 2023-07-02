В Нижневартовске мужчина погиб при падении с электросамоката

Житель Нижневартовска погиб при падении с электросамоката. Об этом 2 июля сообщило региональное управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным ведомства, инцидент произошел рано утром 1 июля на пересечении улиц Мира и Ханты-Мансийской. Погиб мужчина 1975 года рождения. Проводится проверка.

Как следует из опубликованных в соцсетях фотографий, электросамокат врезался в металлическое ограждение, отделяющее газон от тротуара. Мужчина перелетел через него и упал головой вниз, травма оказалась смертельной.

Ранее, 24 июня, ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила травмы, в том числе перелом челюсти и выбитые зубы, в результате наезда электросамоката.

По предварительной информации, транспортным средством управлял несовершеннолетний.