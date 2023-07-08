Неизвестные сожгли икону Божией Матери в Волынской области

Неизвестные сожгли икону Божией Матери в селе Будятичи Волынской области Украины. Об этом 8 июля сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) со ссылкой на сообщение Виталия Грабовского в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«На Волыни злоумышленники сожгли чудотворную икону Божией Матери и совершили акт вандализма», — говорится в сообщении УПЦ.

Инцидент произошел в ночь на 7 июля у Святого источника. В результате действий неизвестных большая часть чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Будятичевская» обгорела. На опубликованной фотографии видно, что огнем был поврежден лик святой. Молитва, которая была прикреплена рядом, также сожжена.

Кроме того, в результате поджога была уничтожена входная дверь часовни, которая находится в селе.

«Случаи надругательства над святыней происходили и раньше. В частности, злоумышленники разбивали окна в часовне и совершали другие кощунственные действия», — отмечают в епархии.

Ранее, 27 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что Украина поступает как фашистская Германия, планируя вывезти православные ценности из Киево-Печерской лавры в музеи других стран. Он назвал это это «таким изощренным способом» хищения ценностей мирового значения.

За день до этого Служба внешней разведки России сообщила, что ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности».

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.