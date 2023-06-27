В СФ сравнили Украину с фашистской Германией за попытку вывезти ценности из лавры

Украина поступает как фашистская Германия, планируя вывезти православные ценности из Киево-Печерской лавры в музеи других стран. Об этом 27 июня «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Сейчас они готовятся передать в музеи Франции, Великобритании, Германии, Ватикана все ценности, что есть в Киево-Печерской лавре. Это очень много исторических вещей, которые являются достоянием всех православных людей, всего православного русского мира. Но, по сути, нынешний режим поступает точно так же, как в свое время поступали фашисты на оккупированных территориях: грабили музеи, вывозили всё это в Германию», — сказал он.

Сенатор отметил, что это «такой изощренный способ» хищения ценностей мирового значения.

«Якобы они будут перемещены на временное хранение. Я знаю, что это временное хранение будет самым постоянным», — заявил Джабаров.

Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал чудовищной попытку вывезти православные ценности из Киево-Печерской лавры. Он отметил, что информация о планах вывоза культурных ценностей из монастыря носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки.

27 июня министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала «Рада» признал, что власти начали возвращать Киево-Печерской лавре «украинскую идентичность», не дожидаясь решения суда или принятия закона, которые позволили бы такие действия. По словам Ткаченко, продолжается перевод в управление государства объектов Нижней лавры, территория которой находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ).

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.