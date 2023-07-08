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Число пострадавших из-за взрыва на нефтегазовой платформе в Мексике достигло восьми

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Фото: REUTERS/MEXICO PETROLEOS MEXICANOS
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В результате взрыва и пожара на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе число пострадавших достигло восьми человек. Об этом сообщалось на сайте компании 7 июля.

Уточняется, что в результате ЧП два человека погибли, еще один пропал без вести.

В настоящий момент пожар локализован. Причины и обстоятельства возгорания определят в ходе расследования.

«Генеральный директор PEMEX Оропеса сообщил, что <...> пожарные корабли прибыли вовремя, и благодаря этому было возможно, что пожар не распространился на другие платформы», — указано в сообщении.

Ранее пресс-служба компании Pemex уведомила о шести пострадавших в результате возгорания на платформах. Также ранее в Pemex сообщили, что из 328 сотрудников с платформ был эвакуирован 321.

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