Средняя температура на Земле обновила исторический максимум и впервые превысила +17 градусов. Об этом 6 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на национальные центры экологического прогнозирования США.

«В понедельник (3 июля. — Ред.) средняя глобальная температура достигла +17,01 градуса, что является самым высоким показателем <...> с 1979 года. Во вторник (4 июля. — Ред.) она поднялась еще больше, достигнув +17,18 градуса, глобальная температура осталась на этом рекордно высоком уровне и в среду (5 июля. — Ред.)», — указано в публикации.

По обновленным данным, по состоянию на 6 июля средняя температура поднялась еще выше — до +17,23 градуса.

Прошлый температурный рекорд был зафиксирован в августе 2016 года. Тогда показатели составили +16,92 градуса.

Старший научный сотрудник Центра климатических исследований Вудвелла Дженнифер Фрэнсис заявила что температурные значения этой недели, вероятно, являются самыми теплыми за «по крайней мере 100 тыс. лет».

Как уточняет «Газета.Ru», эксперты связывают повышение температуры с эффектом Эль-Ниньо, когда каждые 2–7 лет температура воды на поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана повышается.

Ранее, 21 июня, в пресс-службе Всемирной метеорологической организации (WMO) сообщили, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Доклад утверждает, что тенденция по росту температуры будет расти и в дальнейшем.