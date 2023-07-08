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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 48 мини-спутников

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Фото: SpaceX
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Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 48 мини-спутников. Об этом 7 июля сообщила компания-разработчик SpaceX.

Отмечается, что спутники предназначены для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

«Falcon 9 запускает 48 спутников Starlink с площадки SLC-4E в Калифорнии», — говорится в Twitter-аккаунте SpaceX.

Компания подтвердила развертывание спутников.

Это был 45-й полет SpaceX в этом году.

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Ранее, 1 июля, ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с телескопом Euclid Европейского космического агентства (ESA) для изучения темной материи Вселенной.

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