Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телескопом Euclid

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с телескопом Euclid Европейского космического агентства (ESA) для изучения темной материи Вселенной. Об этом 1 июля на своей странице в Twitter сообщила частная американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Ракета запущена в космос с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 11:12 по времени Восточного побережья США (в 18:12 мск).

Космический телескоп стоимостью €1 млрд детально изучит галактики для получения максимальных данных о темной материи и темной энергии, которая, как отмечают исследователи, ответственна за быстрое расширение Вселенной. Предполагается, что Euclid будет работать на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Разработчики аппарата получат первые данные в 2024 году.

Ожидается, что телескоп сделает снимки миллиардов галактик, а его область наблюдения покроет более трети неба.

Миссия рассчитана на шесть лет.

Обсерватория Euclid оснащен телескопом диаметром 1,2 м, оптической камерой (Vis), спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона (Nisp).

Контракт на запуск Euclid российской ракетой «Союз СТ» с Куру был подписан между ESA и компанией Arianespace в январе 2020 года. Тогда старт намечался в середине 2022 года, в качестве резервной ракеты была предложена европейская Ariane 6. Однако из-за антироссийских санкций европейская сторона аннулировала контракт.