Госкомпании заключили первые договоры с МСП по импортозамещению

Государственные компании заключили четыре первых офсетных договора с поставщиками из числа предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на 3,1 млрд рублей. Об этом 7 июля рассказали «Известиям» в Корпорации МСП.

Сделки совершаются по поручению президента Владимира Путина, которое он дал Минэкономразвития и Корпорации МСП по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2022 году.

Объем инвестиций МСП в собственное производство составит 960 млн рублей. Часть средств обеспечена за счет льготных программ кредитования правительства.

«Сегодня по поручению президента с МСП заключили договоры «Интер РАО», «Росгео», РЖД и «Автодор — Платные дороги». Благодаря «офсетам» госкомпании могут рассчитывать на долгосрочные поставки необходимой им отечественной продукции нужного качества и в требуемых объемах. Одновременно малый и средний бизнес получает дополнительный стимул инвестировать в развитие своего производства, имея долгосрочные контракты и понятные горизонты планирования», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Группа «Интер РАО» подписала договор на 2,4 млрд рублей на производство и поставку в течение пяти лет огнестойкого турбинного масла. Российский продукт заменит масло, привозившееся ранее из США и Великобритании. Инвестиции поставщика составят 800 млн рублей.

Компания «Росгео» заключила пятилетнюю сделку на поставку бурильных труб, которые раньше привозили из Швеции, Канады и Китая. Сумма договора — 500 млн рублей, инвестиции предприятия в собственное производство — 100 млн рублей.

РЖД подписали соглашение на два года по поставке средств малой механизации на 99,6 млн при инвестициях МСП в 12,5 млн. ООО «Автодор — Платные дороги» договорилось с малым бизнесом об изготовлении и поставке транспортеров. Предполагается, что они частично заменят продукцию из Западной Европы. Общая стоимость офсетной сделки — 120 млн рублей, срок действия — три года.

29 июня стало известно, что доля российских предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые экспортируют в Китай, увеличилась в два раза. Если в ноябре 2020 года таковых было 10%, то в мае 2023-го — уже 21%. Главными экспортными хабами для МСП остаются страны ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Армения.