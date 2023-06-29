Реклама
Прямой эфир
Экономика
Каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай
Мир
Менеджер Мадонны сообщил о госпитализации певицы из-за бактериальной инфекции
Мир
Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с РФ по региональной группировке войск
Мир
Белый дом объяснил отметины на лице Байдена лечением апноэ
Мир
Историк назвал задержание сына Вучича в Косово примером эскалации конфликта
Мир
Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с оружием у консульства США
Мир
Шольц назвал события 24 июня в РФ неожиданностью для разведки ФРГ
Происшествия
Четырехлетний мальчик пропал в Еврейской автономной области
Общество
Путин вышел на встречу с жителями Дербента
Мир
Полиция Косово остановила сына президента Сербии за футболку «Не сдаваться»
Мир
В Госдепе назвали сожжение религиозных текстов неуважительным
Общество
Штраф за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области
Туризм
Безвизовые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться с июля

Каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля российских предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые экспортируют в Китай, увеличилась в два раза. Если в ноябре 2020 года таковых было 10%, то в мае 2023-го — уже 21%, говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и ПСБ (есть у «Известий»).

«Мы можем применить китайский подход к малому бизнесу»
Президент «Опоры России» Александр Калинин — о принципе отраслевых приоритетов в российской экономике, МСП в новых регионах и повышении налогов

Главными экспортными хабами для МСБ (малых и средних предприятий) остаются страны ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Армения. Среди них увеличивается только доля первой (36% против 33% ранее).

«Сейчас ведется «донастройка» мер поддержки экспорта для переориентации внешней торговли на рынки дружественных стран», — заявила «Известиям» директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Китайский рынок огромен, на нем находится большое число платежеспособных потребителей, сказала директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

«Российские предприниматели, работающие на китайском рынке, отмечают востребованность поставок пиломатериалов, сельхозпродукции, продуктов питания, косметики и БАДов. Товары из РФ привлекательны для китайских потребителей в первую очередь из-за своей ценовой доступности и хорошего качества», — отметила она.

В исследовании НАФИ и ПСБ также говорится, что количество МСП-импортеров упало с 26 до 18%. Бизнес снизил закупки в других странах на фоне поиска альтернатив на отечественном рынке, а также из-за ослабления курса рубля, пояснили эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставка на Восток: каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023