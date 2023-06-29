Доля российских предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые экспортируют в Китай, увеличилась в два раза. Если в ноябре 2020 года таковых было 10%, то в мае 2023-го — уже 21%, говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и ПСБ (есть у «Известий»).

Главными экспортными хабами для МСБ (малых и средних предприятий) остаются страны ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Армения. Среди них увеличивается только доля первой (36% против 33% ранее).

«Сейчас ведется «донастройка» мер поддержки экспорта для переориентации внешней торговли на рынки дружественных стран», — заявила «Известиям» директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Китайский рынок огромен, на нем находится большое число платежеспособных потребителей, сказала директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

«Российские предприниматели, работающие на китайском рынке, отмечают востребованность поставок пиломатериалов, сельхозпродукции, продуктов питания, косметики и БАДов. Товары из РФ привлекательны для китайских потребителей в первую очередь из-за своей ценовой доступности и хорошего качества», — отметила она.

В исследовании НАФИ и ПСБ также говорится, что количество МСП-импортеров упало с 26 до 18%. Бизнес снизил закупки в других странах на фоне поиска альтернатив на отечественном рынке, а также из-за ослабления курса рубля, пояснили эксперты.

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Поставка на Восток: каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай