МВД Грузии возбудило дело из-за покушения на местоблюстителя патриарха

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки убийства в связи с возможным отравлением местоблюстителя патриарха страны Шио Муджири. Об этом сообщает Rustavi2 со ссылкой на пресс-службу ведомства в пятницу, 7 июля.

«На основании распространенной в СМИ информации департамент особых поручений центральной криминальной полиции МВД Грузии начал расследование по ст. 19-108 по факту попытки умышленного убийства епископа Шио Муджири», — указано в сообщении.

Статья может быть переквалифицирована в процессе расследования.

Днем ранее стало известно, что в крови у местоблюстителя патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы. В течение последнего месяца епископ чувствовал себя плохо — особенно тяжелым было его состояние неделю назад. Патриархат Грузии предполагает, что владыку «поэтапно отравляли».

В настоящий момент Муджири чувствует себя хорошо.

Священный синод Грузинской православной церкви объявил в 2018 году митрополита Шио местоблюстителем католикоса-патриарха Грузии. Он проводил литургии вместо патриарха Илии Второго, поскольку в силу возраста последний редко появляется на публике.