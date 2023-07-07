По детскому счету: семья раненой девочки в лицее в Химках получит 7,7 млн

Только 7,7 млн рублей получит семья 11-летней девочки, которой в феврале 2023 года одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, — такое решение вынес Химкинский городской суд. Родители пострадавшей требовали возмещения морального вреда в размере 20 млн рублей и просили покрыть расходы на запланированное лечение — это еще 5,7 млн рублей. Ответчиками в суде выступили семья напавшего ребенка, учебное заведение и его руководство. В итоге суд удовлетворил полностью требование о компенсации на лечение, а вот размер требований о причинении морального вреда снизил до 2 млн рублей. Эксперты считают, что адвокаты смогут добиться повышения этой суммы .

Лицей платит

Химкинский городской суд взыскал 7,7 млн рублей с лицея, где одноклассница ударила ножом 126 раз 11-летнюю девочку , сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Истцами по делу выступали родители пострадавшей девочки, а ответчиками — учебное заведение, его руководство и семья напавшей . Но суд решил не взыскивать деньги с родителей нападавшей и и.о. директора — платить будет лишь учебное учреждение .

Инцидент произошел 7 февраля в химкинском лицее № 10: на перемене одна одноклассница позвала другую в школьный туалет, пообещав, что ее там ждет сюрприз, а когда та пришла, многократно ударила ее ножом . При этом, как позже установило следствие, всего из дома нападавшая принесла семь ножей. Было возбуждено два уголовных дела — о покушении на убийство малолетней и о халатности должностных лиц, ответственных за безопасность в школе.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Согласно иску, потерпевшие требовали возместить моральный вред в размере 20 млн рублей и 5,7 млн на лечение дочери. Суд же назначил выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей девочке и по 500 тыс. рублей каждому из ее родителей . При этом суд решил, что компенсировать лечение в полном объеме будет лицей , и одобрил сумму, которую требовали истцы.

— Комментировать такое решение суда сложно. Получается, что каждый удар ножом оценили в 7936 рублей 50 копеек. Мы не согласны, будем подавать апелляцию , — заявила «Известиям» после суда адвокат Виктория Дергунова.

Представители истцов настаивали, что иск необходимо удовлетворить полностью — девочке был нанесен большой ущерб, как психологический, так и физический .

— Мы рассчитывали со следствием, сколько по времени длились ее страдания, когда ее били ножом. Получилось около 10 минут. То есть столько времени девочка боролась за свою жизнь и буквально притворялась мертвой, чтобы спастись, — заявила на суде адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На заседании присутствовал отец пострадавшей Дмитрий Мажугин . Мать не смогла приехать, так как была госпитализирована из-за ухудшившегося состояния здоровья на фоне длительного стресса. Во время прений он рассказал, что из-за сложившейся ситуации семье пришлось продать квартиру в Химках и переехать. Девочка пойдет учиться в новую школу . При этом нападавшая в сентябре вернется в химкинский лицей.

— Мы не согласны с решением. Наша семья находится в тяжелом эмоциональном состоянии. У ребенка колоссальный стресс , — сказал «Известиям» Дмитрий Мажугин после заседания.

Вина не признана

Лицей, который выступал в роли ответчика, вину не признал . На всех прошлых заседаниях представитель школы настаивал, что после инцидента в учебном заведении была проведена внутренняя проверка, установлены все обстоятельства «несчастного случая». Он настаивал, что школа сделала всё необходимое для обеспечения безопасности учащихся .

Он также указал, что истцы не предоставили доказательств причиненного семье морального ущерба. « Безусловных доказательств, что страдания были сопряжены с сильнейшими негативными эмоциями, также не были предоставлены », — указана в материалах дела позиция лицея.

Мать нападавшей Алла Слюсаренко-Яричевская заявила, что «всегда воспитывала своих детей с любовью» .

Мать нападавшей Алла Слюсаренко-Яричевская в зале суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Я даже закончила карьеру, чтобы заниматься ими. Никто из нашего окружения не верит, что такое могло произойти просто так , — сказала она. — К сожалению, когда ребенок находится в школе, мы не можем следить за ней .

Также мать напавшей отметила, что она председатель родительского комитета в классе, где учились девочки. Женщина считает, что ее дочь спровоцировали, и вину не признала .

На вопрос адвоката истцов о том, замечала ли она изменения в психическом состоянии ее дочери перед инцидентом, мать ответила отрицательно .

— В декабре мне показалась, что она стала грустной. Но мне она не рассказала о том, что ее беспокоит. Сказала просто, что всё нормально и решится. Мы решили порадовать детей и отвезли их на море, а также купили ей абонемент в бассейн. Тогда вроде всё наладилось, — добавила мать.

После оглашения вердикта суда представители ответчиков отказались общаться с «Известиями», а Алла Слюсаренко-Яричевская ушла из здания суда через запасной выход.

Дальнейшие перспективы

При вынесении решения о моральной компенсации суд исходил либо из отсутствия вины в действиях родителей напавшей девочки, либо из их имущественного положения , считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Вина лицея для суда оказалась очевидна, поскольку школа всё же явно не обеспечила достаточные условия для безопасности учеников , — сказал он «Известиям».

Эксперт полагает, что дело, скорее всего, пройдет еще не одну судебную инстанцию. Вышестоящие суды дадут свою оценку обстоятельствам, что скажется и на размере возмещения — в большую сторону и, возможно, на круге ответственных лиц, указал он.

Адвокаты и отец потерпевшей девочки в зале суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Родители ребенка, который причинил вред другому, также должны были понести ответственность либо отдельно, либо солидарно со школой , полагает Владимир Кузнецов.

Адвокат Вероника Сорокинайте считает, что решение суда соответствует судебной практике . Она назвала его адекватным.

— Ответственность несет только лицей, потому что в момент совершения преступления девочка была в лицее. То, что она принесла ножи из дома, должно было вызвать вопросы у суда , — отметила она.