По детскому счету: семья раненой девочки в лицее в Химках получит 7,7 млн
Только 7,7 млн рублей получит семья 11-летней девочки, которой в феврале 2023 года одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, — такое решение вынес Химкинский городской суд. Родители пострадавшей требовали возмещения морального вреда в размере 20 млн рублей и просили покрыть расходы на запланированное лечение — это еще 5,7 млн рублей. Ответчиками в суде выступили семья напавшего ребенка, учебное заведение и его руководство. В итоге суд удовлетворил полностью требование о компенсации на лечение, а вот размер требований о причинении морального вреда снизил до 2 млн рублей. Эксперты считают, что адвокаты смогут добиться повышения этой суммы.
Лицей платит
Химкинский городской суд взыскал 7,7 млн рублей с лицея, где одноклассница ударила ножом 126 раз 11-летнюю девочку, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Истцами по делу выступали родители пострадавшей девочки, а ответчиками — учебное заведение, его руководство и семья напавшей. Но суд решил не взыскивать деньги с родителей нападавшей и и.о. директора — платить будет лишь учебное учреждение.
Инцидент произошел 7 февраля в химкинском лицее № 10: на перемене одна одноклассница позвала другую в школьный туалет, пообещав, что ее там ждет сюрприз, а когда та пришла, многократно ударила ее ножом. При этом, как позже установило следствие, всего из дома нападавшая принесла семь ножей. Было возбуждено два уголовных дела — о покушении на убийство малолетней и о халатности должностных лиц, ответственных за безопасность в школе.
Согласно иску, потерпевшие требовали возместить моральный вред в размере 20 млн рублей и 5,7 млн на лечение дочери. Суд же назначил выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей девочке и по 500 тыс. рублей каждому из ее родителей. При этом суд решил, что компенсировать лечение в полном объеме будет лицей, и одобрил сумму, которую требовали истцы.
— Комментировать такое решение суда сложно. Получается, что каждый удар ножом оценили в 7936 рублей 50 копеек. Мы не согласны, будем подавать апелляцию, — заявила «Известиям» после суда адвокат Виктория Дергунова.
Представители истцов настаивали, что иск необходимо удовлетворить полностью — девочке был нанесен большой ущерб, как психологический, так и физический.
— Мы рассчитывали со следствием, сколько по времени длились ее страдания, когда ее били ножом. Получилось около 10 минут. То есть столько времени девочка боролась за свою жизнь и буквально притворялась мертвой, чтобы спастись, — заявила на суде адвокат.
На заседании присутствовал отец пострадавшей Дмитрий Мажугин. Мать не смогла приехать, так как была госпитализирована из-за ухудшившегося состояния здоровья на фоне длительного стресса. Во время прений он рассказал, что из-за сложившейся ситуации семье пришлось продать квартиру в Химках и переехать. Девочка пойдет учиться в новую школу. При этом нападавшая в сентябре вернется в химкинский лицей.
— Мы не согласны с решением. Наша семья находится в тяжелом эмоциональном состоянии. У ребенка колоссальный стресс, — сказал «Известиям» Дмитрий Мажугин после заседания.
Вина не признана
Лицей, который выступал в роли ответчика, вину не признал. На всех прошлых заседаниях представитель школы настаивал, что после инцидента в учебном заведении была проведена внутренняя проверка, установлены все обстоятельства «несчастного случая». Он настаивал, что школа сделала всё необходимое для обеспечения безопасности учащихся.
Он также указал, что истцы не предоставили доказательств причиненного семье морального ущерба. «Безусловных доказательств, что страдания были сопряжены с сильнейшими негативными эмоциями, также не были предоставлены», — указана в материалах дела позиция лицея.
Мать нападавшей Алла Слюсаренко-Яричевская заявила, что «всегда воспитывала своих детей с любовью».
Мать нападавшей Алла Слюсаренко-Яричевская в зале суда
— Я даже закончила карьеру, чтобы заниматься ими. Никто из нашего окружения не верит, что такое могло произойти просто так, — сказала она. — К сожалению, когда ребенок находится в школе, мы не можем следить за ней.
Также мать напавшей отметила, что она председатель родительского комитета в классе, где учились девочки. Женщина считает, что ее дочь спровоцировали, и вину не признала.
На вопрос адвоката истцов о том, замечала ли она изменения в психическом состоянии ее дочери перед инцидентом, мать ответила отрицательно.
— В декабре мне показалась, что она стала грустной. Но мне она не рассказала о том, что ее беспокоит. Сказала просто, что всё нормально и решится. Мы решили порадовать детей и отвезли их на море, а также купили ей абонемент в бассейн. Тогда вроде всё наладилось, — добавила мать.
После оглашения вердикта суда представители ответчиков отказались общаться с «Известиями», а Алла Слюсаренко-Яричевская ушла из здания суда через запасной выход.
Дальнейшие перспективы
При вынесении решения о моральной компенсации суд исходил либо из отсутствия вины в действиях родителей напавшей девочки, либо из их имущественного положения, считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
— Вина лицея для суда оказалась очевидна, поскольку школа всё же явно не обеспечила достаточные условия для безопасности учеников, — сказал он «Известиям».
Эксперт полагает, что дело, скорее всего, пройдет еще не одну судебную инстанцию. Вышестоящие суды дадут свою оценку обстоятельствам, что скажется и на размере возмещения — в большую сторону и, возможно, на круге ответственных лиц, указал он.
Адвокаты и отец потерпевшей девочки в зале суда
Родители ребенка, который причинил вред другому, также должны были понести ответственность либо отдельно, либо солидарно со школой, полагает Владимир Кузнецов.
Адвокат Вероника Сорокинайте считает, что решение суда соответствует судебной практике. Она назвала его адекватным.
— Ответственность несет только лицей, потому что в момент совершения преступления девочка была в лицее. То, что она принесла ножи из дома, должно было вызвать вопросы у суда, — отметила она.
В последующих апелляциях добиться решения об ответственности родителей возможно, поскольку орудие преступления было принесено из дома, полагает она.