Правящая партия Молдавии денонсирует Конвенцию о межпарламентской ассамблее СНГ

Депутаты правящей партии Молдавии приняли решение денонсировать Конвенцию о межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ). Об этом стало известно 7 июля.

«Проект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поддержан голосами 55 депутатов», — сказал спикер парламента Игорь Гросу.

Вместе с тем лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча выступил против денонсации договора. По его словам, членство в МПА СНГ позволяет Молдавии поддерживать отношения со многими государствами Содружества, в которых проживают граждане молдавской республики.

На данный момент парламент проголосовал за денонсацию в первом чтении.

Ранее, 18 мая, руководитель делегации Молдавии в МПА СНГ Адриан Лебединский сообщил «Известиям», что республика может завершить процедуру выхода из ассамблеи к концу 2023 — началу 2024 года.

17 мая Кишинев объявил о денонсации соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ: об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов содружества от 12 апреля 1996 года и об условиях поставки товаров между организациями государства СНГ от 20 марта 1992 года.

По словам главы МВД Молдавии Анны Ревенко, первое из этих соглашений потеряло актуальность для Кишинева, поскольку выход из СНГ Украины привел к тому, что Молдавия утратила общие границы с СНГ.

Межпарламентская Ассамблея СНГ — межгосударственный орган Содружества Независимых Государств, осуществляющий парламентское сотрудничество государств — участников СНГ, разрабатывает совместные предложения национальных парламентов стран Содружества по вопросам, представляющим взаимный интерес.