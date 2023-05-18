Молдавия может выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ к концу года

Молдавия может завершить процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ к концу 2023 — началу 2024 года, заявил «Известиям» руководитель делегации Республики Молдова в МПА СНГ Адриан Лебединский.

Выход государств-членов СНГ из МПА содружества описывается в статье 22, пункте 4 Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ, в которой говорится, что страна, желающая выйти из состава МПА, должна уведомить депозитария, спустя шесть месяцев после этого конвенция прекращает свое действие для соответствующего государства.

«Вероятность того, что подготовка законопроекта правительством [Молдавии] и обсуждение в профильных парламентских комиссиях займет много времени, весьма мала. Принимая во внимание практику рассмотрения и принятия «важных» для руководства законопроектов, законопроект о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ будет рассмотрен в двух чтениях на пленарных заседаниях, и до конца нынешней сессии парламента закон будет принят. <…> Таким образом, окончательный выход Республики Молдова из Конвенции может произойти в конце 2023 — начале 2024 года», — заявил «Известиям» Адриан Лебединский.

17 мая Кишинев объявил о денонсации соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств — членов содружества от 12 апреля 1996 года и об условиях поставки товаров между организациями государства СНГ от 20 марта 1992 года.

По словам главы МВД Молдавии Анны Ревенко, первое из этих соглашений потеряло актуальность для Кишинева, поскольку выход из СНГ Украины привел к тому, что Молдавия утратила общие границы с СНГ. В то же время в декабре 2022 года председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщал «Известиям», что Киев не направлял официальных документов о выходе из организации.

Также 17 мая премьер-министр Молдавии поручил внешнеполитическому ведомству подготовить документы, необходимые для выхода из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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