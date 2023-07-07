Полиция задержала подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву

Сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин 1984 и 1998 годов рождения, подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает «МВД Медиа».

«В настоящий момент задержанные доставляются для проведения следственных действий. Расследование продолжается», — отмечается в сообщении.

Нападение на Пономареву было совершено накануне. По ее словам, она сидела вместе с подругой на остановке, когда незнакомый мужчина подошел к ней и со словами «Здравствуйте, девушка» брызнул ей в лицо зеленкой. В результате нападения у адвоката повреждена сетчатка глаз.

Женщина отмечает, что ей уже поступали угрозы с фотографиями родных, ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке. Сама она уверена, что этот инцидент связан с ее работой. Так, 7 июля Пономарева рассказала, что поводом для нападения стало дело задержанного за получение взятки в размере 13 млн рублей судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова, по которому она проходила в качестве свидетеля.