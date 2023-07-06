Неизвестный напал на адвоката Елену Пономареву

Неизвестный напал на адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте АПМО.

«Адвокат уверена, что нападение связано с осуществлением ею профессиональной деятельности. Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке», — говорится в сообщении.

«Известиям» адвокат рассказала, что была с подругой на остановке, когда к ним подошел неизвестный.

«Подошел молодой человек, сказал: «Здравствуйте, девушка» и брызнул в лицо чем-то из пластикового стакана. Не знаю, что там было. Просто облил нас», — сказала Пономарева, добавив, что нападавший шел за ней от подъезда ее дома.

В АПМО уточнили, что неизвестный облил адвоката зеленкой. В результате нападения у Пономаревой повреждена сетчатка глаз.

Совет Адвокатской палаты Московской области планирует обратиться к руководству следственных органов с требованием организовать тщательное расследование нападения.

Ранее, 4 июля, в Чечне было совершено нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в СУ СК по республике и прокуратуру региона на предмет возбуждения уголовного дела. МВД по Чеченской Республике инициировало проверку и оперативно-разыскные мероприятия для задержания нападавших и причастных лиц.