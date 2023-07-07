Облитая зеленкой адвокат Пономарева назвала возможную причину нападения

Адвокат Елена Пономарева, на которую напали в Москве и облили зеленкой, рассказала 7 июля о том, что инцидент связан с ее профессиональной деятельностью.

По ее словам, поводом стало дело задержанного за получение взятки в размере 13 млн рублей судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова, по которому она проходила в качестве свидетеля.

О нападении на Пономареву рассказали накануне в Адвокатской палате Московской области (АПМО). По словам женщины, ей уже поступали угрозы с фотографиями родных, ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке.

Она рассказала, что сидела вместе с подругой на остановке, когда незнакомый мужчина подошел к ней и со словами «Здравствуйте, девушка» брызнул ей в лицо зеленкой. В результате нападения у адвоката повреждена сетчатка глаз.