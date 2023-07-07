В зону спецоперации доставили технику из Тульской области

В зону спецоперации по защите Донбасса отправили партию разнообразной техники из Тульской области. Об этом 7 июля рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

На сватовское направление приедут несколько машин с противодронными ружьями, квадрокоптерами, прицелами, приборами ночного видения, генераторами и прочим необходимым оборудованием. Его направят в десять подразделений. Отправку курировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Всё, как в том 41-м, — всё для армии, всё для фронта, всё для победы. Парни, огромное вам большое спасибо еще раз. Мы вами гордимся, мы будем дальше продолжать делать всё необходимое для того, чтобы те потребности были исполнены в кратчайшие сроки», — заявил он.

Также на херсонское направление будут доставлены 15 быстроходных моторных лодок. Ранее подобные колонны с техникой из Тульской области уже отправлялись в июне и мае.

Накануне российские военные привезли гуманитарную помощь в храм в Меловатке Луганской Народной Республики (ЛНР). В нее вошли продукты, которые прихожане фасуют и раздают нуждающимся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.