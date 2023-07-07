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Российские военные привезли гуманитарную помощь в храм в Меловатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Устинов 6 июля побывал в храме Рождества Иоанна Предтечи в селе Меловатка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Храму более ста лет, но он продолжает действовать. В период советской власти его удалось сохранить, оборудовав его под склад овощей и пшеницы. В годы Великой Отечественной войны люди вновь пожелали открыть храм. В 90-х храм перенес пожар, сгорела колокольня и кровля над трапезной частью храма.

В нынешние времена силами прихожан и благодаря помощи фермеров была закончена реставрация кровли купола, водружен четырехметровый крест, восстановлена большая часть забора. Также силами прихожан производится реконструкция храма внутри и снаружи. Кровельное покрытие протекает практически целиком, в результате чего утеряны часть икон на холсте на стенах, потолке, изнутри куполов. Своими силами храм не восстановить, нужна помощь РПЦ или благотворителей.

Во время Украины никакой помощи не оказывалось. Были попытки вынести старинное напрестольное Евангелие, которые прихожанам удалось отстоять. В настоящий момент в храме хранятся иконы разрушенного храма из соседнего района.

В храме для российских военных сделали в притворе иконостас и поставили подсвечники, чтобы в любое время бойцы могли помолиться, приложиться к иконам, оставить записки. Притвор открыт круглосуточно.

Военные привозят помощь населению — продукты, которые прихожане фасуют и раздают нуждающимся. Помощь военнослужащих буквально спасает многих жителей. Также помогают волонтеры из России, привозят одежду и самое необходимое. В свою очередь прихожане оказывают помощь российским военным в передаче посылок для них.

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Ранее, 26 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как спасают иконы из Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском в Донецкой Народной Республике (ДНР) после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) и как восстанавливают другие разрушенные церкви.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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