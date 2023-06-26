Военкор «Известий» увидел последствия обстрела церквей в ДНР

Обстрелы Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно разрушили стены и крышу здания. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 26 июня показал, как спасают иконы из храма и как восстанавливают другие разрушенные церкви.

Подойти близко к Николо-Васильевскому монастырю не могут ни священники, ни прихожане. Храм находится на линии огня, украинская армия выпустила по нему бесчисленное количество снарядов. Непонятно, как вообще держатся стены, передает корреспондент.

В полуразрушенном монастыре осталось большое количество икон, их российские разведчики перенесли в Никольский женский монастырь.

«Зашли, увидели, что оно всё, получается, прострелено, дымит. Увидели иконы, увидели батюшку, поговорили с ним, объяснили ситуацию о том, что там иконы остались без присмотра. Возможно, они там сгорят со временем. Получается, он нам объяснил, что они сами не могут туда выйти, так как населенный пункт постоянно обстреливается Вооруженными силами Украины. Попросил нас. Ну да, мы пошли с напарником, получается, взяли небольшой рюкзак, конечно, ткани набрали, сделали из них сумок, набрали икон в количестве, наверное, 20–30 штук. Отнесли в монастырь», — рассказал военнослужащий с позывным Лис.

Отец Даниил, помощник командира по работе с верующими военнослужащими, вспомнил похожие исторические события, которые происходили почти тысячу лет назад.

«Мне сразу вспоминается 1087 год, когда были мощи святителя Николая перенесены из Мир Ликийских в город Бари. И тем самым спасены. То же самое, как наши военнослужащие (спасли. — Ред.) святые образа», — сказал он.

Другой храм в окрестностях Мариуполя уцелел лишь чудом. Разрушенные храмы в прифронтовых селах, которые стали целью украинских боевиков, потихоньку отстраивают заново.

«Этот храм под Мариуполем уцелел лишь чудом. Националисты бежали отсюда и просто не успели его разрушить. Он не прекращал работу всё это время. Здесь и сейчас проходят службы», — передает Ольков.

Сам Мариуполь постепенно начинает жить своей новой мирной жизнью. Основной фронт работ — частный сектор. Но кое-где строители уже приступили к ремонту разрушенных церквей, которых в городе очень много.

«Зашпаклевали от осколков, от снарядов, дырки от пуль. Зашпаклевали, прогрунтовали. Сейчас шкурим и будем красить», — поделился итогами своей работы один из строителей.

Восстанавливать церкви помогают и местные жители. Работы еще много: нужно отремонтировать кровлю, купола, застеклить окна. А также необходимо сохранить то, что уцелело.

«Храм восстанавливается с прошлого года. Как только окончились боевые действия, храм тут же начали ремонтировать. Я могу сказать совершенно точно, в Приморском районе храм Святителя Николая — я являюсь прихожанкой этого храма — наш батюшка сразу же начал ремонтировать. И как-то очень активно даже священники, даже прихожане приняли активное очень участие. После этого я видела еще, что Кафедральный собор наш стали ремонтировать. Свято-Троицкий храм должны в ближайшее время начать, потому что внешне очень большие разрушения», — рассказала жительница поселка Никольское Татьяна.

Как показала боевая вылазка разведчиков, операция по спасению святынь по своей сложности ничем не уступает штурмовой задаче, заключил корреспондент Ольков.

Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам, повреждая и разрушая их.

Так, 16 июня, сообщалось об атаке трех украинских беспилотников на больницу в Новой Каховке. При атаке дронами-камикадзе один человек был контужен, трое получили легкие ранения. Медперсонал не пострадал.

В начале декабря прошлого года корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, к каким последствиям привели удары со стороны ВСУ по территории Свято-Тихвинского храма в Лисичанске.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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