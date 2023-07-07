Минздрав сообщил о состоянии шести пострадавших из-за взрыва бытового газа в КБР

В результате взрыва газового баллона в Кабардино-Балкарии (КБР) четверо из шести госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал минздрава региона 7 июля.

«В настоящее время пять человек находятся в реанимации, ребенка (2012 г.р.) планируется сегодня перевести в Республиканский детский клинический многопрофильный центр, его состояние средней тяжести. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, один в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе помощи пострадавшим были проведены все необходимые обследования и реанимационные мероприятия, а также телемедицинская консультации с федеральным ожоговым центром. Удалось согласовать план лечения и обследования.

О происшествии стало известно 6 июля. Взрыв бытового газа произошел в селе Инаркой Терского муниципального района. Известно, что вспышка газовоздушной смеси произошла из-за разгерметизации газового баллона на территории частного дома.

В прокуратуре сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Ситуация находится на личном контроле Главы КБР Казбека Кокова.