К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

Цены на автозапчасти могут вырасти на 5–10% уже к концу лета. Об этом сообщает в пятницу, 7 июля, «Газета.Ru».

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, подорожание комплектующих неминуемо, если не произойдет укрепление рубля.

«На российском рынке порядка 90% автомобильных запчастей импортные, и их стоимость привязана к курсу валют. Из-за недавнего укрепления доллара и евро к рублю поставщикам приходится корректировать ценники в большую сторону. В ближайшие один-два месяца можно ожидать подорожания автозапчастей на 5–10%. Маленькие фирмы быстрее всего отреагируют на ситуацию — у них обычно нет запаса финансовой прочности. Если же курс рубля укрепится, то цены могут и упасть, но такое маловероятно», ― рассказал Хайцеэр.

Эксперт добавил, что некоторые автозапчасти уже успели подорожать на 2–3%. Как правило, быстрее всего подорожание отражается на расходных материалах для техобслуживания и на технических жидкостях. Вместе с тем стоимость ремонта автомобиля останется примерно на том же уровне, что сейчас.

7 июля стало известно, что утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы будет проиндексирован с 1 августа 2023 года.

Представители Минпромторга отметили, что индексация утилизационного сбора коснется ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет