Две ранее неизвестные работы Рембрандта проданы на аукционе за $14,2 млн

Два ранее неизвестных полотна нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна проданы за £11,2 млн (примерно $14,2 млн) на аукционе Christie’s «Old Masters Part I». Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил CNN.

О том, что полотна найдены, стало известно в середине мая. Их обнаружили во время оценки картин экспертами дома Christie’s. Однако специалисты не сразу поверили в подлинность портретов, так как ранее они не были известны искусствоведам и не выставлялись перед публикой.

По данным Christie's, на картинах изображены родственники Рембрандта, а сами портреты являются последними работами голландского мастера.

На них изображены представители известной семьи в голландском городе Лейден — Ян Виллемс ван дер Плайм и его жена Яапген Карелс. Их сын Доминик ван дер Плайм был женат на двоюродной сестре Рембрандта, а их ребенок, Карел ван дер Плайм, как считается, был учеником Рембрандта.

Размер картин составляет восемь дюймов (примерно 20,32 см), они подписаны Рембрандтом и датированы 1635 годом.

Рембрандт Харменс ван Рейн — нидерландский художник, гравер, мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. В 1632 году Рембрандта прославила картина «Урок анатомии доктора Тульпа». Также одними из самых известных его картин являются «Ночной дозор» (1462), «Даная» (1636 - 1643), «Возвращение блудного сына» (1669), «Автопортрет с двумя кругами» (1667).