В Великобритании обнаружили две неизвестные картины Рембрандта

Два неизвестных полотна нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна обнаружили в Великобритании спустя 200 лет хранения в частной коллекции. Об этом 14 мая сообщила газета Financial Times.

Предполагается, что на картинах изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Предки семьи купили полотна в 1824 году на аукционе Christie's, с тех пор они хранились в их частной коллекции.

Находку обнаружили во время оценки картин экспертами дома Christie’s. Однако специалисты не сразу поверили в подлинность картин, так как ранее они не были известны искусствоведам, они также никогда не выставлялись перед публикой.

После того как картины отдали на необходимые экспертизы для установки подлинности, затем их оценили в $5–8 млн.

Рембрандт Харменс ван Рейн — нидерландский художник, гравер, мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. В 1632 году Рембрандта прославила картина «Урок анатомии доктора Тульпа». Также одними из самых известных его картин являются «Ночной дозор» (1462), «Даная» (1636 - 1643), «Возвращение блудного сына» (1669), «Автопортрет с двумя кругами» (1667).

Вместе с тем обнаружение «новых картин» всем известных художников нередко связано с подделкой.

Так, 11 апреля, сообщалось, что полицейские в Испании изъяли пять поддельных картин, которые предлагались как настоящие работы испанских художников Франсиско Гойи и Диего Веласкеса за €76 млн.

В апреле 2021 года сообщалось, что самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи может быть подделкой. Владелец Мухаммед бен Салман заплатил за полотно рекордные $450 млн.

В 2019-м он хотел одолжить картину Лувру для выставки, приуроченной к 500-летию со дня смерти художника, но эксперты музея провели серию исследований, после чего во Франции вышел документальный фильм.