На Кутузовском проспекте в Москве легковушка наехала на пешехода
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода на оживленном участке трассы, сообщили 7 июля в столичном дептрансе.
На кадрах видно, как пешеход посреди проезжей части пытается перебежать дорогу, где идет активное движение. В результате его сбивает легковушка, пострадавшего откидывает на асфальт.
«Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — указано в сообщении.
Ранее в этот день в подмосковном Воскресенске водитель мотоцикла и его пассажирка погибли, влетев в не уступившую им дорогу маршрутку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).