В Подмосковье маршрутка насмерть сбила байкера с пассажиркой

В подмосковном Воскресенске водитель мотоцикла и его пассажирка погибли, влетев в не уступившую им дорогу маршрутку. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что маршрутка при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту. Байкер не успел затормозить и на большой скорости врезался в транспортное средство.

«В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажирка скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

По факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ) следственным органом возбуждено уголовное дело.

Водитель маршрутки задержан.

Ранее, 6 июля, двое детей пострадали в результате массового ДТП в Ульяновске. Авария с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошла на Сельдинском шоссе.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» врезался в движущуюся перед ним машину Kia Rio, после чего столкнулся с иномаркой Datsun, которая от удара наехала на Hyundai Solaris. Травмы получили пассажиры Datsun — дети 2014 и 2021 годов рождения.