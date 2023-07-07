Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о провале попыток ряда стран создать сложности для России
Мир
МИД РФ заявил о давлении Запада на союзников России с целью передать оружие Киеву
Мир
Страны НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины на саммите в июле
Мир
Посол РФ назвал намерение США поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния
Общество
Между Крымом и портом Кавказ поставили большой десантный корабль
Мир
Дерипаска предрек час расплаты США за санкционный раж в течение трех лет
Мир
НАТО планирует привести 300 тыс. военных в Европе в повышенную готовность
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной норвежскую НКО Human Rights House
Мир
МАГАТЭ получило дополнительный доступ к ЗАЭС и не обнаружило там мин
Мир
Генпрокуратура РБ опубликовала список нацистских преступников и их пособников
Мир
Генсек НАТО отметил отсутствие позиции блока по поставкам Киеву кассетных боеприпасов
Авто
Минпромторг сообщил об индексации утильсбора на ввозимые авто с 1 августа

В Подмосковье маршрутка насмерть сбила байкера с пассажиркой

0
Фото: ГУ МВД по Московской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Воскресенске водитель мотоцикла и его пассажирка погибли, влетев в не уступившую им дорогу маршрутку. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Отмечается, что маршрутка при повороте налево не уступила дорогу мотоциклисту. Байкер не успел затормозить и на большой скорости врезался в транспортное средство.

«В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажирка скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

По факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ) следственным органом возбуждено уголовное дело.

Водитель маршрутки задержан.

Движение — жизнь
Дорожные ошибки, приводящие к трагедии

Ранее, 6 июля, двое детей пострадали в результате массового ДТП в Ульяновске. Авария с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошла на Сельдинском шоссе.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» врезался в движущуюся перед ним машину Kia Rio, после чего столкнулся с иномаркой Datsun, которая от удара наехала на Hyundai Solaris. Травмы получили пассажиры Datsun — дети 2014 и 2021 годов рождения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023