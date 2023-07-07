В Новгородской области впервые осудили электросамокатчика за нетрезвую езду

В Новгородской области электросамокатчика обязали выплатить 30 тыс. рублей за езду в нетрезвом виде. Это первое судебное дело такого рода, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Суд установил, что житель области 4 июня в нетрезвом состоянии управлял электросамокатом», — говорится в сообщении, опубликованном «ВКонтакте».

Установлено, что водитель нарушил ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Самокатчик признал вину. Помимо штрафа, он может быть лишен права на управление транспортным средством на срок до полутора лет.

На данный момент постановление суда в силу не вступило.

Ранее, 4 июля, стало известно, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Отмечалось, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Кроме того, максимальное наказание для них не превышает 1,5 тыс. рублей.