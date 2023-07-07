Реклама
Прямой эфир
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Мир
В Пакистане прошли протесты против сожжения Корана в Швеции
Общество
В Донецке открыли цех по пошиву снаряжения для военных
Авто
Импорт легковых автомобилей в Россию вырос более чем в три раза за полгода
Мир
В США задержали пытавшуюся проникнуть в дом Тейлор Свифт женщину
Мир
МАГАТЭ получило дополнительный доступ к ЗАЭС и не обнаружило там мин
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%
Сюжет:

В Совфеде назвали цель «гастролей» Зеленского по европейским странам

Климов: Зеленский «гастролирует» по Европе, потому что боится находиться в Киеве
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что в США начинают уставать от украинской темы, поэтому он решил «прошерстить» арсеналы других стран — членов НАТО. Об этом 7 июля «Известиям» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Словакию. До этого украинский лидер посетил Болгарию, Чехию и Турцию.

«Он боится кануть в Лету. Я не думаю, что о таких визитах просят его кукловоды, скорее всего, он понял, что они сильно надрываться не будут, и он теперь решил попробовать сам, используя надутый Западом пиар-потенциал, прошерстить арсеналы других государств НАТО, там, где могут быть советские типы вооружения», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что многие на Западе уже устали от украинской темы, в Вашингтоне «начинается уныние».

«Ведь американцы всем обещали, что русские то ли сдадутся, то ли проиграют, еще год назад, и экономика в клочья, и всё остальное, но этого не происходит. И вот Зеленский судорожно пытается хоть что-то достать, заодно показать, что он работает», — сказал он.

Также Климов отметил, что еще одной причиной поездок Зеленского по европейским странам является то, что ему страшно находиться в Киеве. При этом сенатор подчеркнул, что поездки президента Украины в геополитическом смысле ничего не значат — он не сможет добиться того, чтобы его страну приняли в НАТО.

«Решение о вступлении в НАТО Украины могут принять только в одном месте, и это место — город Вашингтон. Если в Вашингтоне примут это решение, они там всех остальных заставят последовать их примеру. Но в Вашингтоне догадываются, что в этом случае может всё действительно обернуться третьей мировой войной, а этого там точно никто не планирует. Поэтому я не очень уверен, что вся эта история со вступлением Украины в НАТО во что-то выльется», — заключил Климов.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
Ощутимые потери не позволили ВФУ вовремя перегруппироваться и продолжить атаки

Накануне Зеленский по итогам встречи с коллегой из Болгарии Руменом Радевым сообщил, что София отказала Киеву в поставках вооружения. При этом Украина и Болгария подписали совместную декларацию о поддержке украинского членства в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Зеленского в Болгарию попыткой вовлечь больше стран в конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023