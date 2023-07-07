В Совфеде назвали цель «гастролей» Зеленского по европейским странам

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что в США начинают уставать от украинской темы, поэтому он решил «прошерстить» арсеналы других стран — членов НАТО. Об этом 7 июля «Известиям» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Словакию. До этого украинский лидер посетил Болгарию, Чехию и Турцию.

«Он боится кануть в Лету. Я не думаю, что о таких визитах просят его кукловоды, скорее всего, он понял, что они сильно надрываться не будут, и он теперь решил попробовать сам, используя надутый Западом пиар-потенциал, прошерстить арсеналы других государств НАТО, там, где могут быть советские типы вооружения», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что многие на Западе уже устали от украинской темы, в Вашингтоне «начинается уныние».

«Ведь американцы всем обещали, что русские то ли сдадутся, то ли проиграют, еще год назад, и экономика в клочья, и всё остальное, но этого не происходит. И вот Зеленский судорожно пытается хоть что-то достать, заодно показать, что он работает», — сказал он.

Также Климов отметил, что еще одной причиной поездок Зеленского по европейским странам является то, что ему страшно находиться в Киеве. При этом сенатор подчеркнул, что поездки президента Украины в геополитическом смысле ничего не значат — он не сможет добиться того, чтобы его страну приняли в НАТО.

«Решение о вступлении в НАТО Украины могут принять только в одном месте, и это место — город Вашингтон. Если в Вашингтоне примут это решение, они там всех остальных заставят последовать их примеру. Но в Вашингтоне догадываются, что в этом случае может всё действительно обернуться третьей мировой войной, а этого там точно никто не планирует. Поэтому я не очень уверен, что вся эта история со вступлением Украины в НАТО во что-то выльется», — заключил Климов.

Накануне Зеленский по итогам встречи с коллегой из Болгарии Руменом Радевым сообщил, что София отказала Киеву в поставках вооружения. При этом Украина и Болгария подписали совместную декларацию о поддержке украинского членства в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Зеленского в Болгарию попыткой вовлечь больше стран в конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.