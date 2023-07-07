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В Госдуме потребовали от властей Хакасии за три дня разобраться с зарплатами учителей

Депутат Госдумы Сокол потребовал до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей в Хакасии
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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Н. Чернохатова
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Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол поручил властям республики до 10 июля решить проблему с низкими зарплатами учителей, пообещав в противном случае направить письмо в Генпрокуратуру. Об этом он заявил в пятницу, 7 июля, в своем Telegram-канале.

По словам политика, ему продолжают поступать десятки обращений от педагогов, которые возмущены понижением зарплат из-за недоработки правительства Хакасии.

«Игнорировать это просто невозможно. Подготовил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру и пеняйте на себя», — заявил Сокол.

Депутат также представил скан подготовленного обращения на бланке депутата на имя генпрокурора. Письмо датировано 6 июля.

Ранее, 30 июня, депутат разместил у себя на странице сообщение о бездействии республиканских чиновников, которые в апреле пообещали сделать перерасчет зарплат учителей за несколько месяцев.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов 10 мая в беседе с «Известиями» оценил кандидатуру депутата Госдумы Сергея Сокола на пост губернатора республики. Он отметил, что Сокол уверенно победил на выборах в Госдуму и значительная часть электората хорошо с ним знакома, а на уровне местных медиа кандидатура Сокола и его перспективы воспринимаются положительно.

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До этого, 22 апреля, депутаты Верховного совета Хакасии не приняли отчет губернатора республики Валентина Коновалова о результатах работы правительства за 2022 год. За отчет проголосовали 23 депутата, против были 14, еще шесть человек воздержались. Для принятия отчета с рекомендациями правительству в дальнейшей работе в текущем году не хватило двух голосов.

Коновалов занимает должность главы Хакасии с 2018 года. В сентябре 2023 года состоятся выборы главы республики и депутатов Верховного совета.

Ранее кандидатуру Сокола оценил директор Центра политологического анализа Павел Данилин. По его словам, парламентарий обладает высокими профессиональными качествами управленца. При этом эксперт отметил решительность и смелость Сокола, заявив, что он — «один из немногих депутатов, которые лично участвуют в освобождении ДНР, заключив контракт с Минобороны».

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