В Запорожской области сбит украинский Су-25

В Запорожской области силами ПВО РФ был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сообщил он.

За сутки был перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», добавил официальный представитель МО РФ.

На запорожском направлении вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское. В районе города Орехов в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады украинских военных, добавили в Минобороны России.

«Оперативно–тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах», — сообщил Конашенков.

В МО РФ также сообщили, что ВС РФ отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР), уточнили в МО.

Днем ранее, 6 июля, Конашенков сообщил, что силами ПВО РФ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка в ДНР были сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. В министерстве добавили, что ВС РФ уничтожили на запорожском и южнодонецком направлениях до 165 украинских боевиков и несколько единиц вражеской техники.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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