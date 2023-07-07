Земфира подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента

Певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом в РФ) подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента, заявили «Известиям» в суде в пятницу, 7 июля.

«В суд поступила апелляция на решение суда от 14 июня 2023 года по иску Рамазановой к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов», — говорится в сообщении.

Минюст России включил Земфиру в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года. Певица открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации по защите мирного населения Донбасса, также артистка получала материальную помощь от иностранных источников.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. С этих пор соответствующий реестр стал единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.