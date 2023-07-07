Реклама
Прямой эфир
Общество
Самарский губернатор сообщил о начале расследования ЧП на заводе «Промсинтез»
Мир
В украинских Сумах неизвестный открыл стрельбу по людям
Экономика
В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Общество
Собянин анонсировал проведение фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ
Мир
Во Франции предложили восстановить призыв в армию для воспитания патриотизма
Авто
«КамАЗ» удержал лидерство на российском рынке среди грузовиков
Общество
РПН сообщил о начале расследования после отравления спиртным на Урале
Общество
Пропавшие на реке в Бурятии туристы найдены
Общество
Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
Общество
Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за нацистской символики
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ливней

Земфира подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом в РФ) подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента, заявили «Известиям» в суде в пятницу, 7 июля.

«В суд поступила апелляция на решение суда от 14 июня 2023 года по иску Рамазановой к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов», — говорится в сообщении.

Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Как часто они пытаются обойти закон и сколько времени уходит у службы на закрытие доступа к таким ресурсам

Минюст России включил Земфиру в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года. Певица открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации по защите мирного населения Донбасса, также артистка получала материальную помощь от иностранных источников.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. С этих пор соответствующий реестр стал единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023