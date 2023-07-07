Эксперты назвали главных конкурентов новых китайских автомобилей в России

В мае 2023 года спрос на автомобили с пробегом на платформе «Авито Авто» увеличился на 11%, достигнув результатов февраля 2022 года. За год средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась на 21% и составила 1,15 млн рублей, сообщают 7 июля эксперты сервиса по продаже автомобилей «Авито Авто».

Как выяснилось, пользователи платформы, которые готовы приобрести новый китайский автомобиль, всё еще не отказываются от идеи купить европейский и японский автомобиль с пробегом в качестве альтернативы.

По словам экспертов, покупатели нового Haval с одинаковым интересом изучают такие варианты, как Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander на вторичном рынке, а покупатели нового Geely смотрят в сторону подержанных Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.

Как правило, наибольший интерес у пользователей «Авито» подогревают ввезенные из-за рубежа такие модели, как Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-Класса, Volkswagen Jetta, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Sorento и Chevrolet Cobalt.

Ранее, 7 июля, в Санкт-Петербурге открылся первый в стране автосалон Lada Sport, принадлежащий дочерней компании АвтоВАЗа «Лада Спорт». В новом салоне расположена станция технического обслуживания, малярно-кузовной цех — всего 20 постов обслуживания автомобиля. Кроме того, в центре Lada Sport нашлось место и для выставочных стендов, где показаны гоночные Lada и завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи.

Сейчас в ассортименте дилера есть лишь одна модель — Lada Granta Drive Active, стоимость которой начинается от 827,9 тыс. рублей.