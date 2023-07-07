Реклама
Прямой эфир
Общество
Самарский губернатор сообщил о начале расследования ЧП на заводе «Промсинтез»
Мир
В украинских Сумах неизвестный открыл стрельбу по людям
Экономика
В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Общество
Собянин анонсировал проведение фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ
Мир
Во Франции предложили восстановить призыв в армию для воспитания патриотизма
Авто
«КамАЗ» удержал лидерство на российском рынке среди грузовиков
Общество
РПН сообщил о начале расследования после отравления спиртным на Урале
Общество
Пропавшие на реке в Бурятии туристы найдены
Общество
Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
Общество
Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за нацистской символики
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ливней

Эксперты назвали главных конкурентов новых китайских автомобилей в России

«Авито Авто»: европейские и японские подержанные автомобили — главные конкуренты новых китайских авто
0
Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мае 2023 года спрос на автомобили с пробегом на платформе «Авито Авто» увеличился на 11%, достигнув результатов февраля 2022 года. За год средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась на 21% и составила 1,15 млн рублей, сообщают 7 июля эксперты сервиса по продаже автомобилей «Авито Авто».

Как выяснилось, пользователи платформы, которые готовы приобрести новый китайский автомобиль, всё еще не отказываются от идеи купить европейский и японский автомобиль с пробегом в качестве альтернативы.

По словам экспертов, покупатели нового Haval с одинаковым интересом изучают такие варианты, как Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander на вторичном рынке, а покупатели нового Geely смотрят в сторону подержанных Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.

Как правило, наибольший интерес у пользователей «Авито» подогревают ввезенные из-за рубежа такие модели, как Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-Класса, Volkswagen Jetta, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Sorento и Chevrolet Cobalt.

Переломный момент: как ГИБДД решает проблемы безопасности на дорогах
Глава Госавтоинспекции рассказал о профилактике ДТП, борьбе со злостными нарушителями ПДД и цифровизации водительских документов

Ранее, 7 июля, в Санкт-Петербурге открылся первый в стране автосалон Lada Sport, принадлежащий дочерней компании АвтоВАЗа «Лада Спорт». В новом салоне расположена станция технического обслуживания, малярно-кузовной цех — всего 20 постов обслуживания автомобиля. Кроме того, в центре Lada Sport нашлось место и для выставочных стендов, где показаны гоночные Lada и завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи.

Сейчас в ассортименте дилера есть лишь одна модель — Lada Granta Drive Active, стоимость которой начинается от 827,9 тыс. рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023