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В Петербурге открыли первый в России автосалон Lada Sport

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Фото: Питер-Лада
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В Санкт-Петербурге открылся первый в стране автосалон Lada Sport, принадлежащий дочерней компании АвтоВАЗа «Лада Спорт». Об этом сообщает 7 июля пресс-служба компании «Питер-Лада».

В новом салоне расположена станция технического обслуживания, малярно-кузовной цех — всего 20 постов обслуживания автомобиля. Кроме того, в центре Lada Sport нашлось место и для выставочных стендов, где показаны гоночные Lada и завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи.

Сейчас в ассортименте дилера есть лишь одна модель — Lada Granta Drive Active, стоимость которой начинается от 827,9 тыс. рублей.

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Ранее, 7 июня, АвтоВАЗ объявил начало российских продаж «заряженной» версии лифтбека Lada Granta Drive Active. Granta Drive Active выпускает «Lada Спорт», дочернее предприятие АвтоВАЗа. Автомобиль оснащен базовым восьмиклапанным «атмосферником» объемом 1,6 л, который развивает 90 л.с., в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Главное отличие версии Drive Active от стоковой Granta ― аэродинамический «спортивный» обвес кузова, который снижает подъемную силу до 45%, передние кресла с улучшенной поддержкой, красные акценты в интерьере, эксклюзивная для модели панель приборов, хромированный патрубок выхлопной системы и легкосплавные 15-дюймовые колесные диски.

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