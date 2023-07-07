«КамАЗ» удержал лидерство на российском рынке среди грузовиков

В минувшем июне в России продали 12 823 новых грузовых автомобиля, что в 2,2 раза больше к аналогичному периоду 2022 года, сообщают 7 июля аналитики «Автостата».

Несмотря на то что доля грузовиков российского бренда «КамАЗ» снизилась за год с 40,1 до 22,4%, производитель из Набережных Челнов продолжает удерживать лидерскую позицию на рынке. По итогам июня в России реализовано 2873 новых «КамАЗа».

Также в пятерку главных игроков среди грузовиков вошли такие китайские производители, как SITRAK (2175 шт.), Shacman (1993 шт.), FAW (1363 шт.), Foton (703 шт.) и Howo (607 шт.).

Всего за первое полугодие 2023 года, сообщают эксперты, в России продали 62 721 грузовой автомобиль. Это на 66,5% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.

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Ранее, 14 июня, главный конструктор инновационных автомобилей «КамАЗа» Сергей Назаренко рассказал, что беспилотные грузовики «КамАЗ» в течение двух с половиной лет будут ездить по трассе М-11 «Нева», чтобы собирать информацию для развития системы автономного вождения. Автомобили такого типа показали публике на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ).