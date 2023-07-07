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Авто
В Костроме стартовало производство первых российских систем ABS и ESP

В Костроме стартовало производство первых российских систем ABS и ESP

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Фото: itelma
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В Костроме запущено первое российское производство антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP). Об этом 7 июля сообщает ТАСС.

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, который присутствовал на церемонии открытия производственного цеха, «потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости, проводимой правительством России».

Также Шпак отметил, что благодаря обеспечению емкого рынка сбыта цена на комплектующие получилась «более конкурентной», что раньше можно было представить с большим трудом, поскольку рынок электронных систем безопасности для авто до недавнего времени был монополизирован иностранными производителями.

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Ранее, 28 июня, российский производитель АвтоВАЗ рассказал о планах на производство Lada Granta с системой ABS. По словам представителей компании, модель появится на рынке в скором времени.

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