АвтоВАЗ рассказал о работе над возвращением Lada Granta с ABS

Российский производитель АвтоВАЗ рассказал о планах на производство Lada Granta с системой ABS. По словам представителей компании, модель появится на рынке в скором времени, сообщает 28 июня «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Работа по возвращению этой опции (ABS) в Lada Granta идет очень активно. Результат близок», ― заявили в пресс-службе.

28 июня инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором шла речь о вероятном срыве сроков выпуска Granta с ABS.

«27 июня должны были собрать четыре автомобиля Granta с ABS, но что-то пошло не так, собрали только один, в конце июля — начале августа планируется начать выпуск более крупных партий, пока будут идти по конвейеру в пропорции 50/50. По объективным причинам сроки понемногу сдвигаются вправо», ― сообщили инсайдеры.

1 июня кабмин продлил действие упрощенного техрегламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года, но с поэтапным возвращением требований техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», следует из постановления правительства РФ.

Согласно документу, с декабря текущего года установка системы ABS (антиблокировочная система торможения) возвращается в обязательные требования к выпуску машин в России.

Таким образом, с 1 июня 2023 года автомобили, выпускаемые в России, должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2. С 1 декабря 2023 года на всех транспортных средствах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов.