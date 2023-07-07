Два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Якутии
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в Якутии. Причиной возгорания могла стать неосторожность при обращении с огнем.
Пожар произошел в ночь на 7 июля в Алдане. На улице Южной загорелся дом на две квартиры. Одна из квартир полностью выгорела. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
Во время тушения обнаружены тела двоих погибших. Признаки насильственной смерти не обнаружены.
Следователи проводят процессуальные мероприятия для установления точной причины пожара.
В Липецке мужчина госпитализирован с ожогами после травяного пожара. По версии очевидцев, потерпевший лежал на траве, когда началось возгорание.