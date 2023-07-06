Мужчина пострадал при возгорании сухой травы в СНТ в Липецке

Мужчина получил тяжелые ожоги во время возгорания сухой травы в СНТ «Машиностроитель» в Липецке. Потерпевший госпитализирован с повреждениями 30% поверхности тела и дыхательных путей.

Пожар произошел днем 5 июля. По данным GOROD48, площадь возгорания составила 200 кв. м. Во время горения пострадал 35-летний мужчина. Он доставлен в ожоговое отделение Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол».

LipetskMedia уточняет, что у пострадавшего обожжены конечности, голова и тело. Очевидцы утверждают, что в момент начала возгорания мужчина лежал на траве. Как потерпевший оказался в зоне пожара, пока не установлено.

В конце июня в ожоговое отделение поступила 85-летняя женщина, которая пострадала из-за использования хлорсодержащего средства при мытье посуды. Пенсионерка несколько дней занималась самолечением, пока ожоги рук не привели к воспалению.