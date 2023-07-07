Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Мир
Депутат Европарламента назвал возможным мир на Украине только на условиях России
Политика
В Кремле заявили об открытости России для переговоров по конфликту на Украине
Происшествия
В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»
Авто
В Петербурге открыли первый в России автосалон Lada Sport
Экономика
В Кремле заявили о хороших экономических показателях РФ
Общество
В Донецке начнет действовать карта «Тройка»
Общество
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Мир
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Политика
В Госдуме указали на бессмысленность совершения диверсий на ЗАЭС со стороны РФ
Общество
Рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» заявили о работе в обычном режиме
Авто
В Костроме стартовало производство первых российских систем ABS и ESP
Сюжет:

В Донецке начнет действовать карта «Тройка»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Транспортная карта «Тройка» начнет действовать этим летом на двух троллейбусных маршрутах Донецка. Об этом сообщил начальник отдела транспорта и связи администрации города Андрей Науменко 7 июля.

По его словам, работа карты будет осуществляться и на территории Луганска.

«Валидаторы сейчас устанавливаются на троллейбусы маршрутов № 2 и № 17. Пока начнем с них, со временам они появятся на всей маршрутной сети города», — приводит слова Науменко Донецкое агентство новостей.

Он также добавил, что валидаторы появятся в трамваях, автобусах и маршрутных такси. Конечные сроки завершения реализации проекта Науменко не уточнил, однако отметил, что на двух указанных маршрутах «Тройкой» можно будет расплатиться в ближайшее время.

«Тройка» — пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в ряде других регионов России. Пополнить карту можно с банковского счета или наличными через специальные терминалы.

Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период
Жители новых регионов получат прописку, российские автомобильные номера и многое другое

Ранее, 5 июня, министр транспорта России Виталий Савельев в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что министерство транспорта направит около 75 млрд на ремонт дорог и мостов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Савельев также добавил, что в прошлом году в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне было отремонтировано 594 км дорог.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023