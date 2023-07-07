В Донецке начнет действовать карта «Тройка»

Транспортная карта «Тройка» начнет действовать этим летом на двух троллейбусных маршрутах Донецка. Об этом сообщил начальник отдела транспорта и связи администрации города Андрей Науменко 7 июля.

По его словам, работа карты будет осуществляться и на территории Луганска.

«Валидаторы сейчас устанавливаются на троллейбусы маршрутов № 2 и № 17. Пока начнем с них, со временам они появятся на всей маршрутной сети города», — приводит слова Науменко Донецкое агентство новостей.

Он также добавил, что валидаторы появятся в трамваях, автобусах и маршрутных такси. Конечные сроки завершения реализации проекта Науменко не уточнил, однако отметил, что на двух указанных маршрутах «Тройкой» можно будет расплатиться в ближайшее время.

«Тройка» — пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в ряде других регионов России. Пополнить карту можно с банковского счета или наличными через специальные терминалы.

Ранее, 5 июня, министр транспорта России Виталий Савельев в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что министерство транспорта направит около 75 млрд на ремонт дорог и мостов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Савельев также добавил, что в прошлом году в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне было отремонтировано 594 км дорог.