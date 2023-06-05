Минтранс направит 75 млрд рублей на ремонт дорог и мостов в новых регионах
Министерство транспорта России направит около 75 млрд на ремонт дорог и мостов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
«В прошлом году мы потратили 53 млрд рублей, в этом году у нас практически 75 млрд рублей, и примерно в таком же объеме мы выполняем работы в 2024 и 2025 годах», — заявил Савельев.
Кроме того, в текущем году министерство транспорта планирует капитально отремонтировать 760 км дорог в новых регионах России, рассказал министр.
Савельев также добавил, что в прошлом году в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне было отремонтировано 594 км дорог и уложено порядка 6,5 млн кв. м дорожного покрытия.
Ранее, 25 марта, Савельев на встрече с президентом рассказал о планах минтранса перевезти в Крым 3 млн пассажиров в сезон отпусков.