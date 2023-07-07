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В Центробанке опровергли три мифа о цифровом рубле

Эксперт: одним мифов о цифровом рубле считают тот, что в РФ возникнет «цифровой концлагерь»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Процедура введения в России цифрового рубля окутана тремя популярными мифами. Как рассказали 7 июля в Центробанке (ЦБ) РФ, один из них, в частности, касается того, что в России при введении цифрового рубля якобы возникнет так называемый цифровой концлагерь.

Заместитель начальника управления безопасности главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) Дмитрий Ибрагимов опроверг данное заблуждение, отметив, что ничего подобного не произойдет.

«Никакого «цифрового концлагеря» не планируется. В обороте одновременно будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли», — цитирует представителя регулятора «Газета.Ru».

Ибрагимов отметил, что цифровой рубль станет дополнением к уже существующим формам российских денег, а по своей платежной способности они будут равноценны.

Другим распространенным мифом является то, что при введении цифровой денежной единицы зарплаты бюджетникам, пенсии и пособия станут выплачивать только в новом формате. Представитель Центробанка заявил, что пользователи смогут сами выбрать, в какой форме им удобнее получать свои деньги, и обязывать их переходить только на безналичный расчет выплаты никто не будет.

Также он опроверг заблуждение, что государство будет отслеживать все операции тех, кто использует цифровые рубли. Ибрагимов отметил, что такой необходимости нет. Кредитные организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг только о случаях выявления подозрительных трансакций или финансовых аномалий.

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Накануне глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что ожидает принятия законопроектов о цифровом рубле уже в июле. В таком случае следующий этап пилотного проекта с третьей формой российской валюты может заработать в августе. Тогда будут тестировать операции с реальными цифровыми рублями.

В тот же день первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes рассказала, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Как она объяснила, для его использования нужно будет завести электронный кошелек.

Министр финансов России Антон Силуанов 6 февраля назвал создание цифрового рубля перспективным проектом.

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.

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