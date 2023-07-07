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Путин утвердил правовое положение россиян с гражданством Украины

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который утвердил порядок взаимодействия государственных органов касательно правового положения граждан России с украинским паспортом. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации РФ в четверг, 6 июля.

«Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», — говорится в документе.

Как утверждается в указе, эта группа граждан не сможет совершать действия, которые разрешаются по правам, предусмотренным для граждан Украины.

Указ вступил в силу с момента подписания.

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Ранее, 30 апреля, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец порекомендовал жителям новых территорий России получать российские паспорта. Между тем, по его словам, Киев готовит закон, который позволит украинцам отказываться от российского паспорта.

Как 27 марта заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, более 90 тыс. жителей региона уже получили российские паспорта, подача заявок продолжается. Он также рассказал, что в Херсонской области планируется выдать 10 тыс. российских паспортов до 1 сентября. Однако выразил уверенность в том, что план будет перевыполнен.

До этого, 18 марта, Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ, имеющие также и гражданство Украины, могут прекратить действие последнего со дня подачи соответствующего заявления в МВД.

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