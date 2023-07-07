Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство попросили ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов
Общество
Умерла актриса и бывшая жена актера Андрея Краско Мириам Александрович
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Армия
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Мир
Спасатели из России и Китая договорились об укреплении сотрудничества
Мир
Умер основатель бренда воды Fiji американский бизнесмен Дэвид Гилмор
Мир
Компания OceanGate приостановила работу после трагедии с «Титаном»
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии
Армия
Самолет с вернувшимися из украинского плена военными сел в Подмосковье
Мир
МИД РФ указал на нарушение пресечением УПЦ законодательства Украины
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Москвы
Мир
В Цюрихе локомотив загорелся на станции
Сюжет:

Минобороны утвердило план развертывания МВО и ЛенВО к 1 сентября

Московский и Ленинградский военные округа могут развернуть к 1 сентября
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября.

Взрывов техника: как ВС РФ подрывают наступательный потенциал ВФУ
Только за сутки уничтожено пять складов боеприпасов и один командный пункт противника

Правда, собеседники издания не исключили, что срок может быть сдвинут на конец нынешнего-начало следующего года.

3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности Вооруженных Сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус.

«Одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений», — сказал министр.

Воссоздание двух военных округов — необходимое решение, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Финляндия вступила в блок НАТО. Это более 1,3 тыс. километров государственной границы. Поэтому армейский корпус преобразуется в общевойсковую армию, предназначенную для действий на финском направлении. В этих условиях Ленинградский округ приобретает особое значение, поскольку он предназначен для парирования действий Финляндии и другой страны НАТО — Эстонии», — пояснил он.

С этой точки зрения увеличиваются возможности и мобильность войск, оснащение вооружением и военной техникой. Московский военный округ воссоздать необходимо, потому что он будет объединять воинские части в центральных регионах России, добавил эксперт.

«В первую очередь, этот округ будет предназначен для парирования угроз на украинском направлении. Его тыловой и запасные пункты управления расположены ближе к украинской границе, чем у Западного. В перспективе у МВО скрытые запасные командные пункты будут гораздо западнее, чем сейчас», — рассказал Мураховский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известиям»:

Окружным путем: Московский и Ленинградский ВО могут развернуть к сентябрю

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023