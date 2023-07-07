Минобороны утвердило план развертывания МВО и ЛенВО к 1 сентября

Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября.

Правда, собеседники издания не исключили, что срок может быть сдвинут на конец нынешнего-начало следующего года.

3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности Вооруженных Сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус.

«Одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений», — сказал министр.

Воссоздание двух военных округов — необходимое решение, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Финляндия вступила в блок НАТО. Это более 1,3 тыс. километров государственной границы. Поэтому армейский корпус преобразуется в общевойсковую армию, предназначенную для действий на финском направлении. В этих условиях Ленинградский округ приобретает особое значение, поскольку он предназначен для парирования действий Финляндии и другой страны НАТО — Эстонии», — пояснил он.

С этой точки зрения увеличиваются возможности и мобильность войск, оснащение вооружением и военной техникой. Московский военный округ воссоздать необходимо, потому что он будет объединять воинские части в центральных регионах России, добавил эксперт.

«В первую очередь, этот округ будет предназначен для парирования угроз на украинском направлении. Его тыловой и запасные пункты управления расположены ближе к украинской границе, чем у Западного. В перспективе у МВО скрытые запасные командные пункты будут гораздо западнее, чем сейчас», — рассказал Мураховский.

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Окружным путем: Московский и Ленинградский ВО могут развернуть к сентябрю