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Ценообразование ритуальных услуг в России сделают прозрачным

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В регионах России до 1 сентября должны появиться реестры организаций и предпринимателей, которые будут иметь право на оказание ритуальных услуг и похорон. Они должны быть размещены на сайтах государственной и муниципальной власти. После этого такой вид деятельности должен будет осуществляться в режиме одного окна. О проведении такой работы в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2021–2025 годы «Известиям» рассказали источники в Минцифре и подтвердили в ФАС.

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«Указанный механизм позволит повысить прозрачность и информированность граждан о предоставляемых услугах, сократит сроки на оформление соответствующих документов», — пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

При этом в ФАС отметили, что вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не планируется, поскольку национальный план этого не предусматривает.

Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, введение реестров поддержал Минстрой, который также сейчас ведет работу по законодательному регулированию деятельности в отрасли.

«Безусловно, инициативу по созданию реестров нужно поддержать. Сейчас свои предложения по теме регулирования этой деятельности готовятся Минстроем. Эту проблему нужно решать комплексно: это и прозрачность цен, и доступность свободных мест на кладбищах, и контроль за теми, кто может оказывать населению эти услуги, ведь сейчас этим может заниматься кто угодно, в законе это никак не прописано», — подтвердила информацию зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Создание реестров также поддерживают в комитете Госдумы по экономической политике.

«Любое обеление рынка ритуальных услуг приветствуется. Такую инициативу по созданию реестров можно только поддержать. Безусловно, публикация цен будет способствовать прозрачности рынка, так как сегодня на нем по-прежнему существует достаточно большой теневой сегмент бизнеса», — пояснил «Известиям» зампред комитета Артем Кирьянов.

При этом депутат обратил внимание, что это непростые услуги, которые люди получают в очень трудные минуты, прощаясь со своим близкими.

«Поэтому, конечно, тут все должно работать с точки зрения законности и человечности. Например, чтобы не было навязчивых звонков от недобросовестных предпринимателей, которые таким образом пытаются заработать. С этой точки зрения реестр — одна из тех мер, которая будет полезна для рынка, хотя она не решит все проблемы», — отметил депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В одном окне: ценообразование ритуальных услуг в РФ сделают прозрачным

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