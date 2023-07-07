Пожар на нефтебазе в Макеевке ликвидировали

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Красногвардейской нефтебазы в Макеевке. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Чтобы справиться с огненной стихией к тушению привлекли 19 единиц техники и 91 человек личного состава», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Погибших и пострадавших нет.

Накануне корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазе вспыхнули более пяти емкостей с топливом.

Как уточнили в МЧС, после возгорания произошел разлив нефтепродуктов и пламя перекинулось на стоящие вблизи деревья.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), украинские боевики выпустили по Макеевке две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.