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В США назвали основные цели визита Байдена в Великобританию

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден 9 июля отправится в Лондон, чтобы не только укрепить отношения между странами, но и обсудить поставки вооружений Украине в контексте контрнаступления. Об этом рассказали «Известиям» американские эксперты.

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Как объяснил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, среди руководства европейских стран в настоящее время наблюдается некоторое «отклонение от курса». Помимо этого, нарастает давление со стороны государств Глобального Юга, Ватикана и ООН в пользу прекращения огня и начала переговоров.

«Байден попытается укрепить альянсы. Он встретится с (британским премьером Риши. — Ред.) Сунаком, одним из самых ярых милитаристов в НАТО, чтобы обсудить дополнительные системы вооружения для Украины, включая поставку F-16 и, возможно, оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS», — пояснил он.

Впрочем, по мнению эксперта, это не повлияет на исход украинского контрнаступления.

Кроме того, стороны могут обсудить очередные антироссийские санкции и новые способы давления на Москву, чтобы попытаться изолировать ее, предположил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

«Байден и Сунак отчаянно пытаются предотвратить перемены и хотят создать впечатление, что мы все еще находимся в эпоху после Второй мировой войны, когда США и Великобритания вместе доминировали в мире», — заявил эксперт.

Американский лидер, согласно сообщениям Белого дома, встретился с королем Карлом III, а также премьер-министром Сунаком. Затем Байден посетит Вильнюс, где 11–12 июля состоится саммит НАТО. Завершением же европейского турне станет визит в Хельсинки, где пройдет саммит лидеров стран Северной Европы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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